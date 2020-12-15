Окупанти обстріляли із гранатометів позиції ЗСУ під Авдіївкою, Водяним та Шумами
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Протягом поточної доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні.
Так, на початку доби поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольних гранатометів. У районі населеного пункту Водяне противник двічі застосував для вогневих провокацій не тільки гранатомети, а й стрілецьку зброю. Під вечір окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Шумів.
Ворожі постріли були неприцільними і не несли загрози життю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Серед військових ЗСУ бойових втрат та поранень немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.