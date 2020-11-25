В українській армії служать 58 тисяч жінок

У Збройних силах України наразі служать 58 тисяч жінок.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час дискусії на IV Українському жіночому конгресі.

"У Збройних силах сьогодні - 58 тисяч жінок. З усією повагою, але в багатьох випадках це перевищує чисельність окремих збройних сил в окремих європейських державах... 10% особового складу на сході, які виконують завдання в операції Об'єднаних сил, - це жінки. А взагалі за останні сім років - це 10 тисяч, які з честю виконували бойові завдання. 227 жінок нагороджені вищими державними нагородами, на жаль, 10 - посмертно", - розповів Петренко.

За словами заступника міністра, попри всі виклики і складнощі, зберігається позитивна динаміка.

"У нас у цьому році з того комплекту нових контрактів, які уклали жінки, 70% - на командних посадах. Близько двох тисяч дівчат вступили до вищих навчальних закладів. Це майбутні офіцери. Я переконаний, успішні. У нас в Києві, в ліцеї Богуна вже є окремий підрозділ, де з 15-ти років вони опановують не лише середню освіту, а й те, що потрібно для майбутньої військової кар'єри", - зазначив Петренко.

Урядовець переконаний, що об'єднуючи зусилля і працюючи системно, ми побачимо ще кращі результати залучення жінок до питань національної безпеки і оборони.

Як повідомляв Укрінформ, 25-26 листопада у форматі офлайн/онлайн події відбувається IV Український жіночий конгрес.