Хомчак спростовує скасування доплат і премій військовим у зоні ООС

Інформація про начебто скасування додаткових виплат і премій до грошового забезпечення військовослужбовцям, які виконують завдання в районі операції Об'єднаних сил, не відповідає дійсності.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак під час зустрічі з представниками ЗМІ.

“Ніяких виплат на війні ніхто не скасовує і питання так не стоїть”, - запевнив Хомчак.

За його інформацією військовослужбовці як першої, так і другої ліній оборони отримуватимуть визначені додаткові виплати і премії до грошового забезпечення у розмірі 17 тисяч, 6,5 тисяч, і 5 тис грн.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 жовтня в Міноборони повідомили, що додатково до всіх належних виплат, які отримували військовослужбовці в районі ООС, у липні-серпні держава виплатила майже 298 мільйонів гривень винагороди. Необхідними коштами для регулярної виплати вказаної винагороди на поточний 2020-й рік Міноборони забезпечене. Наразі триває робота, щоб відповідні суми на ці додаткові винагороди були передбачені й у бюджеті оборонного відомства на наступний 2021-й рік.