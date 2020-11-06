Українські військові інструктори готуватимуть бойові розрахунки Javelin

Американські військові інструктори провели навчання для українських колег Міжнародного центру миротворчості і безпеки Національної академії сухопутних військ щодо підготовки бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Арміяінформ.

Наприкінці навчання українські інструктори отримали відповідні сертифікати від американських колег та сертифікати Школи протитанкової артилерії НАСВ.

"Щороку декілька бригад Збройних Сил України проходять підготовку в нашому Центрі в межах програми JMTG-U", — розповів начальник відділу підготовки артилерійських підрозділів МЦМБ підполковник Олександр Юрченко.

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За його словами, у цих з’єднаннях з’являються підрозділи, на озброєнні яких є ПТРК «Джавелін». Бойові розрахунки «Джавелінів» опановують свій фах на спеціальних курсах. Інструктори постійно спілкуються з американськими колегами, перейматимуть їхній досвід і одразу ділитимуться новими знаннями з військовослужбовцями підрозділів ПТРК «Джавелін» із українських бригад.