Окупанти відкривали вогонь під Зайцевим, втрат немає

За минулу добу окупанти один раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Упродовж минулої доби, 31 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Ворожа провокація не становила загрози українським військовослужбовцям, тому зброю у відповідь українські захисники не застосували.

У штабі повідомили, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.