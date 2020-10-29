На Луганщині суд відхилив апеляцію бойовиків, засуджених за військові злочини

Луганський апеляційний суд залишив чинним вирок чотирьом бойовикам НЗФ РФ, які викрадали людей і порушували закони війни на Луганщині у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба Луганського апеляційного суду, передає Укрінформ.

«Протягом травня – липня 2014 року засуджені, діючи у складі не передбаченого законом збройного формування, так званої «Козацької національної гвардії Всевеликого війська Донського ім. М.І. Платова», брали активну участь у бойових діях із використанням мінометів, вогнепальної стрілецької зброї, а також, застосовуючи вогнепальну зброю та фізичне насильство викрадали мешканців, на той час окупованого м. Лисичанськ», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, засуджені насильно утримували викрадених осіб і примушували їх копати окопи та траншеї, будувати бліндажі, складати барикади, вирішуючи таким чином стратегічні та тактичні завдання окупаційного війська.

Своїми протиправними діями зловмисники порушили ст. 52 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Вироком суду першої інстанції організатора НЗФ було засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі, а інших учасників – до 10 років ув’язнення.

Своєю чергою захист в апеляційних скаргах просив скасувати вирок суду першої інстанції.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Луганського апеляційного суду у відкритому засіданні, розглянувши матеріали кримінального провадження, відхилила доводи захисників. Їхні апеляційні скарги залишено без задоволення, а вирок Лисичанського міського суду Луганської області – без змін.