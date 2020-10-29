ОБСЄ виявила майже 70 протитанкових мін у Донецькому аеропорту

СММ ОБСЄ виявила 68 протитанкових мін, установлених збройними формуваннями РФ на рульовій доріжці зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 257/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 28 жовтня.

"24 жовтня БПЛА СММ малого радіуса дії знову зафіксував щонайменше 45 протитанкових мін, установлених у три ряди поперек рульової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк" (8 км на північний захід від Донецька)", - йдеться у звіті.

Крім того, приблизно за 160 м на південь від цих мін поперек тієї ж рульової доріжки БПЛА зафіксував щонайменше 23 протитанкові міни.

"За оцінкою, усі ці міни належать збройним формуванням", - вказують у Місії ОБСЄ.

У звіті також повідомляється про виявлені протитанкові міни на окупованій Луганщині.

"26 жовтня приблизно за 1,5 км на північний захід від н. п. Весела Гора (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Луганська) та орієнтовно за 30 м на захід від автошляху Н21 БПЛА СММ малого радіуса дії зафіксував 15 протитанкових мін, установлених в один ряд. За оцінкою, міни належать збройним формуванням", - зазначається у звіті.