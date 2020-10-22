Окупанти сім разів порушили «тишу», сили ООС відповіли вогнем на ворожі обстріли

Минулої доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Від початку поточної доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбук.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем», - йдеться в повідомленні.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Артема. Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було, зазначили у штабі.

Окрім того, вчора у районі населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка задокументовано проліт ворожого БПЛА типу «Орлан-10» без перетину лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил унеможливили подальше використання безпілотника.

Від початку поточної доби, 22 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Так, у районі Новолуганського ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема – стрілецьку зброю. На цю вогневу провокацію противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

На інших ділянках відповідальності українських підрозділів по всій лінії розмежування спостерігається тиша.