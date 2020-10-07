Окупанти порушили «тишу» біля Водяного, втрат немає

Окупанти порушили «тишу» біля Водяного, втрат немає

Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, поблизу Водяного; втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Противник відкрив вогонь поблизу Водяного, застосувавши стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає»,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вогонь у відповідь українські військові не відкривали.

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Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 6 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості про дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

Фото: МОУ

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