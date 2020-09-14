Окупанти стріляли з гранатометів поблизу Яковлівки
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха.
«Від початку поточної доби станом на 12:00, зафіксовано 1 обстріл на Донецькому напрямку. Так, близько 8-ї години ранку збройні формування РФ здійснили 2 постріли із ручних протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Яковлівка», - повідомила речниця.
За словами Пампухи, бойових втрат серед українських військових немає. Враховуючи провокативний характер обстрілу, Об’єднані сили вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 13 вересня, два порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік позицій ОС зафіксували поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.