Окупанти стріляли з гранатометів поблизу Яковлівки

Російські окупаційні війська станом на 12.00 14 вересня здійснили два постріли із ручних протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Яковлівка. Втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха.

«Від початку поточної доби станом на 12:00, зафіксовано 1 обстріл на Донецькому напрямку. Так, близько 8-ї години ранку збройні формування РФ здійснили 2 постріли із ручних протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Яковлівка», - повідомила речниця.

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За словами Пампухи, бойових втрат серед українських військових немає. Враховуючи провокативний характер обстрілу, Об’єднані сили вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 13 вересня, два порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік позицій ОС зафіксували поблизу населених пунктів Піски та Авдіївка. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.