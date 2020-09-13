На Донбасі зберігається "тиша" по всій лінії фронту

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на всіх ділянках фронту зберігається тиша.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у зведенні щодо ситуації в районі проведення ООС за 13 вересня.

"За вчора, 12 вересня, та від початку поточної доби до опівдня на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів порушень режиму тиші з боку противника не зафіксовано. Бойових втрат та поранень серед українських оборонців немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою, підрозділи, залучені до проведення ООС, продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.