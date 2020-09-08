На Донбасі окупанти один раз порушили "тишу", втрат немає
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
"Зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських воїнів поблизу населеного пункту Кам’янка, що на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
Вогневі провокації противника не несли загрози українським захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок пострілів серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Від початку поточної доби, 8 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.
Ситуація в зоні ООС повністю контролюється українськими захисниками.