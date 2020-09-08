На Донбасі окупанти один раз порушили

На Донбасі окупанти один раз порушили "тишу", втрат немає

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу один раз порушили домовленості, що набрали чинності 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських воїнів поблизу населеного пункту Кам’янка, що на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Вогневі провокації противника не несли загрози українським захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок пострілів серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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Від початку поточної доби, 8 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Ситуація в зоні ООС повністю контролюється українськими захисниками.

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