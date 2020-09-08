На Донбасі окупанти один раз порушили "тишу", втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу один раз порушили домовленості, що набрали чинності 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських воїнів поблизу населеного пункту Кам’янка, що на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Вогневі провокації противника не несли загрози українським захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок пострілів серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 8 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Ситуація в зоні ООС повністю контролюється українськими захисниками.