Три роки очікувань і три роки незламної віри, що цей день настане

Рівно рік тому я і мої брати – повернулися в Україну з кремлівського полону!

Ще у «Лефортово» і далі по етапу та в колонії отримував листи підтримки, я читав і молився, щоб кожному автору Бог дарував мирне та щасливе життя. Натомість кожен лист дарував мені силу та впевненість: зможу, витримаю, не зламаюсь – повернусь!

Саме тоді я прийняв рішення, як тільки повернусь – візьмусь за організацію листувань з політв’язнями. За цей рік написані та передані Уповноваженій ВР з прав людини та нашим консулам листи і листівки підтримки, написані громадянами Польщі, Казахстану інших країн. Але найдорожчі для ув’язнених – листи з рідної України.

Напередодні, перебуваючи у рідних Черкасах, мав честь познайомитись з головою синодального управління військового духовенства, митрополитом Черкаським і Чигиринським Православної церкви України – владикою Іоаном. Разом ми прочитали «Молитву за поневолених». Обговорили долю ще 135-ти незаконно утриманих громадян України та домовились про спільну організацію підтримки українських політв’язнів – бранців Кремля.

Владика Іоанн благословив наші дії словами молитви: «Бог може звільнити навіть з тих оков, від яких, здавалося б, неможливо звільнитись. І ми непохитно віримо у звільнення наших братів!».

Вже відтепер кожен, кому болить доля поневолених, може написати такого листа і залишити його в Свято-Троїцького кафедральному соборі Черкас або ж у храмах Православної церкви України на Черкащині. Щотижня передаватиму листи підтримки Уповноваженій ВР з прав людини, офіс якої подбає, щоб послання потрапило до рук усіх політв’язнів, не залежно від місця їх перебування, віри чи національності.

Пишіть, мої дорогі земляки, кожна звістка з України додає наснаги, зміцнює віру та живить надію, допомагає чинити спротив репресивній машині агресора.

Щиро.

Дякую.

PS. ВАЖЛИВО ЗНАТИ! Кожен лист або листівка, потрапивши на територію РФ або тимчасово окуповану територію, яку не контролює Український уряд, проходитиме цензуру. Тому для того, щоб політв’язень отримав її, потрібно, щоб лист або листівка були написані російською мовою, не містили політичних та образливих закликів на адресу пенітенціарних органів РФ. Цілком достатньо написати слова вашої підтримки, можливо, поділитися новинами з України, викласти якусь особисту історію, яка зміцнить дух наших громадян. Вказувати власну адресу або ПІБ не обов’язково, достатньо імені.

Роман Сущенко

FB