Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, обстрілів з боку противника зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - сказав він.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, за словами речника МОУ, продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які провокації з боку противника.

Водночас зазначається, що Збройні Сили України спільно з ДСНС продовжують локалізувати пожежі поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучена необхідна кількість техніки та особового складу.

Шаравара також нагадав, що минулої доби на Донбасі було зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Близько 18 години в районі населеного пункту Авдіївка противник здійснив поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг — зі стрілецької зброї. Українські захисника не відповідали на ворожу провокацію. Бойових втрат та поранень серед підрозділів Об’єднаних сил немає.