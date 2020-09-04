На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"

Російські окупаційні війська від початку доби не обстрілювали позиції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів із боку противника не зафіксовано", - зазначається у повідомленні.

Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника, українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Окрім своєї основної функції із захисту країни від ворога, Об’єднані сили продовжують гасити масштабні пожежі на території Луганської та Донецької областей.