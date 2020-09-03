ЗСУ провели тактичні навчання з авіаційною ескадрильєю

У бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр», що дислокується на Житомирщині, проведено льотно-тактичне навчання з авіаційною ескадрильєю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«У ході практичних дій відпрацьовано питання підготовки, а також виконання бойових завдань під управлінням командира авіаційної ескадрильї як на землі, так і в повітрі, у складних метеоумовах вдень і вночі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час активної фази навчання опрацьовано питання живучості даного підрозділу та його спроможність в найкоротший час вивести літаки з під удару. Виконання завдань здійснювалось з декількох аеродромів у взаємодії з іншими родами авіації. В фазі динамічної зміни обстановки відпрацьовано питання забезпечення бойових дій бомбардувальної авіації під час практичних дій на полігоні та набуття спроможності льотного складу щодо виконання посадок на автомобільну ділянку дороги.

За підсумками, загальна мета льотно-тактичного навчання досягнута.

Як повідомляв Укрінформ, стратегічні командно-штабні навчання «Спільні зусилля-2020» відбудуться наприкінці вересня та дозволять оцінити якість переходу на нову J-структуру в Збройних силах України. В рамках навчань на південних полігонах України буде проведено бойові стрільби зенітно-ракетних комплексів, авіації Повітряних Сил, певних підрозділів та частин Сухопутних військ, інших військових формувань. Також очікується участь окремих країн НАТО.

Такі кроки стануть своєрідною відповіддю на масштабні військові навчання «Кавказ-2020», які Російська Федерація запланувала на початок осені.

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, Росія з початком активної фази своїх військових навчань "Кавказ-2020", яка запланована на 21-26 вересня, планує перекинути до кордону з Україною близько 120 тис. військових, не менше 500 танків, 300 літаків та сотні іншої техніки та озброєння.

фото: Генштаб ЗСУ