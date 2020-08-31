На Донбасі окупанти двічі порушили "тишу", втрат немає

За минулу добу збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Загалом за минулу добу українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Усі ці провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - йдеться у повідомленні.

30 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Разом із тим, поблизу Мар’їнки українськими воїнами зафіксовано декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації.

Також, на цій ділянці фронту, за допомогою ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостям у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу «квардокоптер». Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Українські захисники були напоготові адекватно реагувати на підступні дії противника.

Від початку поточної доби, 31 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не спостерігалося.

Фото: mil.gov.ua