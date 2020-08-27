На Донбасі окупанти один раз порушили "тишу", втрат немає

На переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів минулої доби обстрілів противника не зафіксували. Задокументовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

26 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, кілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар’їнки. Ворожі провокації не несли загрози українським воїнам, тому вони вогонь у відповідь не відкривали. Читайте також: Окупанти будують нові бліндажі та встановлюють протитанкові міни вздовж доріг – розвідка

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 27 серпня, у смугах відповідальності українських бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Фото: mil.gov.ua