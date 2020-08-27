На Донбасі окупанти один раз порушили

На Донбасі окупанти один раз порушили "тишу", втрат немає

Укрінформ
На переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів минулої доби обстрілів противника не зафіксували. Задокументовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

26 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, кілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар’їнки. Ворожі провокації не несли загрози українським воїнам, тому вони вогонь у відповідь не відкривали.

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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 27 серпня, у смугах відповідальності українських бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Фото: mil.gov.ua

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