На Донбасі від початку доби - без обстрілів

На Донбасі від початку цієї доби зберігався режим припинення вогню.

Про це повідомила на брифінгу речник Міноборони Юлія Пампуха. повідомляє Укрінформ.

За її словами, Збройні сили продовжують надійно контролювати ситуацію в районі проведення ООС. “Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, - сказала Пампуха.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в зоні ООС зафіксовано два випадки порушення з боку російських окупаційних військ домовленостей про перемир’я, досягнутих Тристоронньою контактною групою.

Зокрема, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.