Штайнмаєр закликав Лукашенка до діалогу з власним народом

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка вступити в діалог з опозицією, а силовиків – утриматися від насильства.

Про це він заявив 17 серпня в Берліні, повідомляє Укрінформ з посиланням на агентство dpa.

"Закликаю президента Лукашенка стати на шлях діалогу. Потрібно робити ставку не на насильство, а на діалог… Військові не повинні застосовувати насильство проти власного народу", - заявив президент ФРН перед початком конференції з питань оцифрування.

Новини та фотографії з Білорусі Штайнмаєр назвав "драматичними і зворушливими одночасно". Він зізнався, що захоплений мужністю демонстрантів, які вийшли на вулиці в минулі вихідні, попри численні випадки насильства. "Народ цієї країни, яка настраждалася, але є гордою, заслуговує нашої солідарності і підтримки", - підкреслив федеральний президент.

Із заявою щодо ситуації в Білорусі висловилася також правляча партія ФРН - Християнсько-демократичний союз. Генеральний секретар Пауль Цимек заявив, що кожен народ має право сам вирішувати, як виглядатиме майбутнє його країни, але у білорусів такої можливості не було, оскільки результати виборів, судячи з усього, були сфальсифіковані. ХДС підтримує запровадження санкцій проти всіх, хто причетний до створення нинішньої ситуації в Білорусі. При цьому Цимек підкреслив, що німецька сторони не втручається у внутрішні справи Білорусі та не намагається вплинути на її майбутнє, але мужні білоруси можуть розраховувати на підтримку німецьких друзів.

Як повідомлялося, масові акції протесту проти фальсифікації результатів виборів, на яких ЦВК Білорусі оголосила перемогу Лукашенка з результатом 80,1% голосів, не припиняються протягом усього тижня. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

Однак Лукашенко, який керує країною з 1994 року, відмовляється проводити нові вибори. "Доки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - заявив він.