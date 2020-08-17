Штайнмаєр закликав Лукашенка до діалогу з власним народом

Штайнмаєр закликав Лукашенка до діалогу з власним народом

Укрінформ
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка вступити в діалог з опозицією, а силовиків – утриматися від насильства.

Про це він заявив 17 серпня в Берліні, повідомляє Укрінформ з посиланням на агентство dpa.

"Закликаю президента Лукашенка стати на шлях діалогу. Потрібно робити ставку не на насильство, а на діалог… Військові не повинні застосовувати насильство проти власного народу", - заявив президент ФРН перед початком конференції з питань оцифрування.

Новини та фотографії з Білорусі Штайнмаєр назвав "драматичними і зворушливими одночасно". Він зізнався, що захоплений мужністю демонстрантів, які вийшли на вулиці в минулі вихідні, попри численні випадки насильства. "Народ цієї країни, яка настраждалася, але є гордою, заслуговує нашої солідарності і підтримки", - підкреслив федеральний президент.

Із заявою щодо ситуації в Білорусі висловилася також правляча партія ФРН - Християнсько-демократичний союз. Генеральний секретар Пауль Цимек заявив, що кожен народ має право сам вирішувати, як виглядатиме майбутнє його країни, але у білорусів такої можливості не було, оскільки результати виборів, судячи з усього, були сфальсифіковані. ХДС підтримує запровадження санкцій проти всіх, хто причетний до створення нинішньої ситуації в Білорусі. При цьому Цимек підкреслив, що німецька сторони не втручається у внутрішні справи Білорусі та не намагається вплинути на її майбутнє, але мужні білоруси можуть розраховувати на підтримку німецьких друзів.

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Як повідомлялося, масові акції протесту проти фальсифікації результатів виборів, на яких ЦВК Білорусі оголосила перемогу Лукашенка з результатом 80,1% голосів, не припиняються протягом усього тижня. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

Однак Лукашенко, який керує країною з 1994 року, відмовляється проводити нові вибори. "Доки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - заявив він.

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