Палац Потоцьких у Тульчині хочуть відремонтувати
Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає кореспондент Укрінформу.
«Палац Потоцьких в м.Тульчин, на території якого наразі триває реконструкція площі та впродовж кількох років відбувається міжнародний фестиваль OperaFest Tulchyn, подали до переліку об’єктів програми «Великого будівництва» закладів культури на 2021 рік. Сподіваємось, що в рамках цієї програми вдасться відремонтувати галерею та ліве крило палацу, яке впродовж близько 30 років не ремонтували», - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними облдержадміністрації, кошторисна вартість проєкту з реконструкції палацу Потоцьких становить 32 млн грн. У 2019 році з обласного бюджету було виділено понад 8 млн грн на оновлення і реконструкцію приміщень та території палацу, всі заплановані роботи були виконані. Цьогоріч на благоустрій території та реконструкції західного крила палацу з облбюджету виділено 6 млн грн.
Як повідомлялося, архітектурний ансамбль палацу Потоцьких почали будувати у 1782 році за проєктом французького архітектора Лакруа на замовлення представників родини Потоцьких. Завершили зведення споруди у 1785. Побудований палац, який називають Подільським Версалем, у стилі класицизму 2-ї половини 18 століття. Він вважається пам'яткою архітектури. Із 2017 року на території палацу проходить міжнародний оперний фестиваль просто неба OperaFest Tulchyn.
Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.
Наразі на Вінниччині в активній фазі будівництва в межах програми перебувають вісім об’єктів, а по чотирьох об’єктах проводяться тендерні процедури.
Фото: Вінницька ОДА