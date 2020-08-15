Палац Потоцьких у Тульчині хочуть відремонтувати

Вінницька ОДА подала палац Потоцьких у місті Тульчин на внесення до переліку об’єктів програми «Великого будівництва» закладів культури на 2021 рік.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

«Палац Потоцьких в м.Тульчин, на території якого наразі триває реконструкція площі та впродовж кількох років відбувається міжнародний фестиваль OperaFest Tulchyn, подали до переліку об’єктів програми «Великого будівництва» закладів культури на 2021 рік. Сподіваємось, що в рамках цієї програми вдасться відремонтувати галерею та ліве крило палацу, яке впродовж близько 30 років не ремонтували», - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними облдержадміністрації, кошторисна вартість проєкту з реконструкції палацу Потоцьких становить 32 млн грн. У 2019 році з обласного бюджету було виділено понад 8 млн грн на оновлення і реконструкцію приміщень та території палацу, всі заплановані роботи були виконані. Цьогоріч на благоустрій території та реконструкції західного крила палацу з облбюджету виділено 6 млн грн.

Як повідомлялося, архітектурний ансамбль палацу Потоцьких почали будувати у 1782 році за проєктом французького архітектора Лакруа на замовлення представників родини Потоцьких. Завершили зведення споруди у 1785. Побудований палац, який називають Подільським Версалем, у стилі класицизму 2-ї половини 18 століття. Він вважається пам'яткою архітектури. Із 2017 року на території палацу проходить міжнародний оперний фестиваль просто неба OperaFest Tulchyn.

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Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Наразі на Вінниччині в активній фазі будівництва в межах програми перебувають вісім об’єктів, а по чотирьох об’єктах проводяться тендерні процедури.

Фото: Вінницька ОДА