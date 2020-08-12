Окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів на Донбасі

Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано дві короткочасні ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї.

Як передає Укрінформ про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

За його словами, перша провокація сталася вночі неподалік Мар’їнки, друга — о 08.00 в районі н.п. Південного. Збройні сили вогонь по противнику не відкривали. Бойових втрат у ЗСУ немає.

Мотузяник зауважив, що захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.