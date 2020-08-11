Окупанти стріляли з гранатомета біля Мар’їнки
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
"Після обіду противник здійснив постріли з підствольного гранатомета біля Мар’їнки", - зазначається у повідомленні.
На усіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.
Відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.