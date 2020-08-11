Окупанти стріляли з гранатомета біля Мар’їнки

Від початку доби 11 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Після обіду противник здійснив постріли з підствольного гранатомета біля Мар’їнки", - зазначається у повідомленні.

На усіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

Відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.