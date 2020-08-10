СБУ "перехопила" викрадені комплектуючі до військових вертольотів

Контррозвідка СБУ попередила нелегальний продаж комплектуючих до бойових вертольотів Збройних Сил України.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ у Фейсбуці.

Контррозвідники Служби безпеки України викрили організовану групу на незаконному збуті іноземцям складових частин озброєння українських військових підрозділів.

За попередніми даними слідства, до оборудки причетні екскерівник одного з оборонних підприємств, а також колишній і діючий військовослужбовці. Фігуранти намагалися налагодити схему збуту майна, викраденого зі складів українських військових частин.

Співробітники СБУ затримали у Житомирі та Вінниці чотирьох зловмисників під час реалізації іноземцю комплектуючих до бойової вертолітної техніки Збройних Сил України.

У ході обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено авіаційні комплектуючі та запчастини до бронетехніки невідомого походження.

Наразі планується повідомлення про підозру усім учасникам організованої групи.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 1 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Фото: СБУ