Боснійський міністр помер від COVID-19
Укрінформ
У Боснії міністр у справах ветеранів Салко Букваревич помер 29 липня від COVID-19.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
53-річний урядовець помер в одній із лікарень Сараєва, куди його госпіталізували минулого тижня. 27 липня його підключили до системи підтримки дихання.
Букваревич працював в уряді з 2015 року.
Зазначається, що у балканській країні з населенням 3,5 мільйона осіб зареєстровано близько 10 700 випадків інфікування, 297 людей померли.
Фото: FENA