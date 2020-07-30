Боснійський міністр помер від COVID-19

У Боснії міністр у справах ветеранів Салко Букваревич помер 29 липня від COVID-19.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

53-річний урядовець помер в одній із лікарень Сараєва, куди його госпіталізували минулого тижня. 27 липня його підключили до системи підтримки дихання.

Букваревич працював в уряді з 2015 року.

Зазначається, що у балканській країні з населенням 3,5 мільйона осіб зареєстровано близько 10 700 випадків інфікування, 297 людей померли.

Фото: FENA