“Тиша” на Донбасі: штаб ООС підтверджує початок перемир’я з опівночі

У командуванні Об'єднаних сил України підтверджують, що розпочато заходи за наказом про припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року Командування Об’єднаних сил повідомляє, що 26 липня 2020 року видано наказ Командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Командування Об'єднаних сил підтверджує, що даний наказ про припинення вогню відповідає справжнім заходам, які були визначені Тристоронньою контактною групою та вступили в силу з 00.00 годин 27 липня 2020 року.

Фото: ООС