СБУ просить арешту для

СБУ просить арешту для "луцького терориста"

Укрінформ
Слідчий Служби безпеки України вніс до Луцького міськрайонного суду Волинської області клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою "луцькому терористу" Максиму Кривошу.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба УСБУ у Волинській області.

"Слідчий СБУ вніс клопотання до Луцького міськрайонного суду Волинської області про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Максиму Кривошу, який 21 липня ц.р. захопив у Луцьку пасажирів рейсового автобуса «Краснилівка-Берестечко»", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Підозрюваний - Максим Кривош, двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22-ї години заручників було звільнено, а терориста - затримано.

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