Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі

У понеділок, 20 липня, захищаючи Україну, на Донбасі загинув 26-річний військовий з Ізяслава Хмельницької області Василь Кравченко.

Про це повідомляє портал «Є».

«Сьогодні, 20 липня, близько 12-ї години у зоні операції Об'єднаних сил загинув 26-річний військовий з Ізяслава Василь Кравченко. Він був старшим стрільцем десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти військової частини А1257», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, в Ізяславському районному військовому комісаріаті наголосили, що воїн загинув під час виконання службових обов’язків.

«В обідню пору противник почав обстріл, і боєць отримав смертельне поранення в голову», - розповіли у комісаріаті.

За інформацією видання, Василь Кравченко захищав Україну на Донбасі з лютого 2018 року. Цьогоріч у квітні він одружився. В Ізяславі у військового залишилися мати та батько.

Як повідомлялося, 20 липня, російські окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український захисник загинув.