В ОБСЄ розповіли, де на Донбасі найчастіше лунали вибухи

В ОБСЄ розповіли, де на Донбасі найчастіше лунали вибухи

Звіт
Укрінформ
СММ ОБСЄ констатувала збільшення протягом понеділка, 13 липня, кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення - на Луганщині.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ в Україні від 14 липня.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 125), якщо порівнювати з попередньою добою (21 вибух)", - указується у звіті.

Більшість порушень зафіксовано в районах на південний схід і південний захід від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька), а також на південний схід і південний захід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

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"У Луганській області Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тим часом менше вибухів (18), якщо порівнювати з попередньою добою (приблизно 210 вибухів)", - повідомили в СММ.

Як указують спостерігачі, найчастіше режим припинення вогню порушували в районах на південний схід від Попасної (підконтрольна урядові, 69 км на захід від Луганська).

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