В ОБСЄ розповіли, де на Донбасі найчастіше лунали вибухи

СММ ОБСЄ констатувала збільшення протягом понеділка, 13 липня, кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення - на Луганщині.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ в Україні від 14 липня.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 125), якщо порівнювати з попередньою добою (21 вибух)", - указується у звіті.

Більшість порушень зафіксовано в районах на південний схід і південний захід від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька), а також на південний схід і південний захід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

"У Луганській області Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тим часом менше вибухів (18), якщо порівнювати з попередньою добою (приблизно 210 вибухів)", - повідомили в СММ.

Як указують спостерігачі, найчастіше режим припинення вогню порушували в районах на південний схід від Попасної (підконтрольна урядові, 69 км на захід від Луганська).