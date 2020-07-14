Окупанти обстріляли українських військових під Авдіївкою

Російські найманці від початку доби 14 липня один раз порушили режим тиші. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Сьогодні, 14 липня, окупанти, станом на 12.00, порушили режим тиші один раз. Після 5.00 ранку від Спартака ворог застосував по наших оборонцях Авдіївки ручні та підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед наших захисників немає", - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, втрати російсько-окупаційних військ уточнюються.

Фото: mil.gov.ua