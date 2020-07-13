На Донбасі рятувальники за тиждень знешкодили 559 боєприпасів

На Донбасі рятувальники за тиждень знешкодили 559 боєприпасів

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Укрінформ
Рятувальники Об’єднаних сил протягом тижня знешкодили 559 вибухонебезпечних предметів та допомогли відремонтувати 48 будинків у прифронтових населених пунктах.

Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

Зазначається, що протягом тижня підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил активно залучалися як до ліквідації пожеж, так і до піротехнічних робіт, ремонту пошкоджених будинків та допомагали людям, які перетинають контрольні пункти в’їзду/виїзду.

Рятувальники ОС знешкодили 559 вибухонебезпечних предметів на Донбасі / Фото: ООС

"Основні сили та засоби підрозділів ДСНС України залучались до гасіння окремих осередків горіння лісової підстилки у Новоайдарському районі на Луганщині. На даний час пожежа повністю контрольована, загрози розповсюдження вогню немає. Також піротехніками ДСНС було обстежено 35 гектарів території Донецької та Луганської областей, в результаті чого вони вилучили та знешкодили 559 вибухонебезпечних предметів", - ідеться в повідомленні.

Співробітники ДСНС також проводили роботи з відновлення пошкоджених ворожими обстрілами житлових будинків та об’єктів інфраструктури на території Донецької області. Упродовж тижня рятувальники відновили 48 будинків. Усього з початку робіт відновлено 1272 будинки, а з початку проведення ООС – 729.

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Рятувальники працювали також у пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду. Тут вони допомогли 66 особам.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі пятьох осіб.

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