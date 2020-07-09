Україна в ОБСЄ показала на схемі, як окупанти обстріляли камеру спостерігачів

Українська делегація в ОБСЄ продемонструвала на засіданні Форуму безпекового співробітництва карту-схему пошкодження російськими окупантами камери СММ на шахті "Октябрській" поблизу Веселого.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

"Ми продовжуємо інформувати наших колег в ОБСЄ про знищення російською стороною дороговартісного обладнання Спеціальної моніторингової місії в Україні. На минулому засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ ми наводили докази знищення російськими окупаційними силами камер СММ біля Широкиного та у Петрівському, а сьогодні вказали на їх відповідальність за пошкодження камери Місії на шахті "Октябрській", - заявив дипломат.

Зокрема, українська сторона продемонструвала карту-схему, на яку було накладено дані зі звіту СММ щодо інциденту. Судячи з напрямку та відстані чітко видно, що обстріл вівся з позицій російських окупаційних сил.

Згідно зі звітом СММ, 30 червня о 19:10 Місія втратила відеосигнали з двох камер денного спостереження, встановлених на вершині однієї з двох 50-метрових бетонних веж на шахті "Октябрській" у непідконтрольному районі орієнтовно за 1 км на схід від лінії зіткнення та на відстані приблизно 1 км на південний захід від н. п. Веселе (непідконтрольний урядові, 9 км на північний захід від Донецька).

На основі матеріалів спостереження з обох камер зафіксовано, як о 19:08 30 червня в безпосередній близькості від них влучив боєприпас з озброєння невстановленого типу. У той момент одна камера була спрямована на північ, а друга - на північний схід.

1 липня члени патруля СММ, яких направили для проведення огляду, встановили, що фрагменти двох кабелів живлення системи відеоспостереження та один із купольних кожухів камер (зі слідами від осколків) "лежали на землі орієнтовно за 2 м на північний схід і за 4 м на північно-північний схід від основи відповідно".

За оцінкою СММ, пошкодження щогли, кабелів і купольного кожуха виникли внаслідок детонації невизначеного боєприпасу, "випущеного з південно-західного напрямку, у безпосередній близькості від місця розміщення системи відеоспостереження".