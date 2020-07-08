Окупанти обстріляли підступи до Мар’їнки та Авдіївки

Російські окупаційні війська від початку доби 8 липня шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Станом на 12.00 втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

"Від початку доби агресія російсько-окупаційних військ не вщухає – до опівдня обліковано 6 ворожих обстрілів", - повідомив речник.

За його словами, на Луганському напрямку з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вранці відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля Хутора Вільного та Оріхового. На Донецькому напрямку у нічний час окупанти двічі обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Мар’їнки, застосувавши при цьому гранатомети різних систем.

"Також двічі ворог вранці був активний на підступах до Авдіївки, при цьому випустив по наших захисниках міста 7 мін 120-го і 12 мін 82-го калібрів, вів вогонь з кулеметів та стрілецької зброї”, - повідомив Праута, додавши, що підрозділи зі складу Об’єднаних сил відповіли противнику з чергових вогневих засобів.

Наразі втрат серед українських захисників немає.