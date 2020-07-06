США передадуть Україні 16 патрульних катерів Mark VI – Хомчак

Державний департамент США схвалив рішення щодо передачі Україні 16 патрульних катерів Mark VI та необхідного для них обладнання.

Про це в інтерв’ю АрміяІnform повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Найбільшу допомогу на південному напрямку нам і надалі надають Сполучені Штати. Так, днями ми дізнались, що Державний департамент США схвалив рішення щодо передачі Україні 16 патрульних катерів Mark VI та необхідного для них обладнання. Це черговий внесок наших американських колег у зміцнення військово-морського потенціалу нашої держави", - повідомив Хомчак.

Він також підкреслив, що зміцнення безпеки Чорноморського регіону має стратегічне значення для НАТО. Саме тому союзники торік ухвалили Чорноморський пакет, який насамперед включає посилення військово-морської присутності Альянсу в Чорному морі як за рахунок постійних військово-морських груп НАТО, так і за рахунок військово-морських активів окремих союзників. Головнокомандувач також нагадав, що головною темою візиту в Україну Північноатлантичної ради НАТО, який відбувся торік наприкінці жовтня, стало саме питання чорноморської безпеки.

"У цьому ж році Альянс схвалив додатковий пакет допомоги для України та Грузії. Йдеться про розширення взаємної ситуаційної обізнаності в регіоні, а також збільшення кількості спільних навчань і маневрів. Сподіваюсь, НАТО залучить Україну до процесу розвитку й розробки стратегії Чорноморського басейну. Особливо, з огляду на те, що Україні надано статус члена Програми розширених можливостей", - зазначив Хомчак.

Як повідомлялося, 12 червня 2020 року НАТО надав Україні статус члена Програми розширених можливостей (EOP).

У січні 2020 року, на виконання доручення Президента Володимира Зеленського, Україна офіційно подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО.

Як зазначалось раніше, НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.

Фото: United States Department of Defense