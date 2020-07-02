СБУ за три роки направила до суду справи проти більш як 90 ватажків "ЛНР"

Служба безпеки України продовжує роботу з викриття і документування протиправної діяльності ватажків так званої "ЛНР" і ватажків її терористичних угруповань.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За три останні роки слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо майже 90 представників так званої «ЛНР». Обвинувальні матеріали скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, йдеться про так званих "високопосадовців ЛНР" різних часів: "прем’єр-міністра", "голови народної ради", "міністра державної безпеки", "міністра внутрішніх справ", "міністра зв’язку та масових комунікацій", "міністра інформації", "міністра освіти та науки", очільників "державного митного комітету", "державного комітету податків і зборів" тощо.

Зокрема, зазначається, що в червні цього року слідчі СБУ, серед іншого, оголосили підозру двом представникам незаконних формувань – керівнику так званого "штабу народної міліції ЛНР" і "депутату народної ради". "Встановлено, що керманич "штабу" з 2017 року керував угрупованнями терористів під час ведення бойових дій проти підрозділів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Наразі він підозрюється у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

"Депутат" так званої "народної ради ЛНР" з листопада 2018 року брав участь у роботі фейкових органів влади, прийнятті антиконституційних рішень, а також у сепаратистських інформаційних заходах. Йому інкримінується вчинення злочинів за ч. 1 ст. 109 (вчинення умисних дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Судом надано дозвіл на затримання фігурантів. Зловмисників оголошено у розшук.