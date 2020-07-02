СБУ за три роки направила до суду справи проти більш як 90 ватажків "ЛНР"
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"За три останні роки слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо майже 90 представників так званої «ЛНР». Обвинувальні матеріали скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.
За даними спецслужби, йдеться про так званих "високопосадовців ЛНР" різних часів: "прем’єр-міністра", "голови народної ради", "міністра державної безпеки", "міністра внутрішніх справ", "міністра зв’язку та масових комунікацій", "міністра інформації", "міністра освіти та науки", очільників "державного митного комітету", "державного комітету податків і зборів" тощо.
Зокрема, зазначається, що в червні цього року слідчі СБУ, серед іншого, оголосили підозру двом представникам незаконних формувань – керівнику так званого "штабу народної міліції ЛНР" і "депутату народної ради". "Встановлено, що керманич "штабу" з 2017 року керував угрупованнями терористів під час ведення бойових дій проти підрозділів антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
Наразі він підозрюється у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
"Депутат" так званої "народної ради ЛНР" з листопада 2018 року брав участь у роботі фейкових органів влади, прийнятті антиконституційних рішень, а також у сепаратистських інформаційних заходах. Йому інкримінується вчинення злочинів за ч. 1 ст. 109 (вчинення умисних дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.
Судом надано дозвіл на затримання фігурантів. Зловмисників оголошено у розшук.