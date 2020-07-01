У Тернополі попрощалися із загиблим на Донбасі сержантом “Айдару”

У середмісті Тернополя попрощалися з сержантом 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Іваном Дедюхом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сумна подія відбулася на Театральному майдані, куди, зберігаючи вимоги карантину, прийшли рідні та близькі загиблого, друзі, десятки його побратимів, представники влади, пересічні тернополяни. Шану померлому віддали військовослужбовці, які несли почесну варту біля тіла айдарівця», - повідомили кореспонденту агентства у пресслужбі міськради.

Поховали Івана Дедюха сьогодні на Микулинецькому кладовищі у Тернополі.

У зв’язку із загибеллю земляка, на Тернопільщині сьогодні оголошено день жалоби.

Як повідомляв Укрінформ, 27 червня біля Старогнатівки внаслідок розриву невідомого боєприпасу було поранено двох українських військових. Один з них помер через множинні осколкові поранення, другого доставили до лікувального закладу.

Іван Дедюх народився 21 січня 1983 року. З 2014 року перебував у лавах Збройних сил України, брав участь у боях під Дебальцевим.

У нього залишилися батьки, дружина та діти.

Фото, відео: tv4.te.ua