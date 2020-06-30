Із загиблим на Донбасі воїном "Айдару" Іваном Дедюхом попрощаються у Тернополі

У середу, 1 липня, на Театральному майдані Тернополя відбудеться церемонія прощання з уродженцем міста Іваном Дедюхом - військовослужбовцем, який загинув 27 червня в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Про це Укрінформу повідомили в міській раді.

"У зв'язку із загибеллю у зоні проведення Операції об’днаних сил сержанта 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Збройних сил України Івана Дедюха у Тернополі 1 липня оголосили Днем жалоби. В місті приспустять Державний прапор України на будинках і спорудах. Після прощання на Театральному майдані Героя поховають на Микулинецькому цвинтарі", - підкреслили в міськраді.

Як повідомляли раніше у прес-службі Операції об’єднаних сил, 27 червня біля Старогнатівки внаслідок розриву невідомого боєприпасу було поранено двох українських військових. Один з них помер через множинні осколкові поранення, другого доставили до лікувального закладу.

Іван Дедюх народився 21.01.1983 року. З 2014 року перебував у лавах Збройних сил України, брав участь у боях під Дебальцевим.

У нього залишилися батьки, дружина та діти.