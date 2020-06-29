Під Кримським поранені двоє військових ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр ООС.
“По позиціях українських захисників поблизу Кримського російські окупанти застосували міномети 120-го калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення”, - йдеться у повідомленні.
Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.
Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.