Українські музиканти дали концерти у зоні ООС

Популярні українські музиканти дали низку концертів в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Українські музиканти завітали до прикордонників, які несуть службу в зоні проведення ООС. Популярні українські співаки: Олександр Положинський, Злата Оґнєвіч, Олександр Лозовський, Іван Марунич та Антон Тіліс дали серію концертів у підрозділах Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.

Організатором туру виступив відомий волонтер Юрій Тира.

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Виступи артистів відбулися з дотриманням карантинних заходів, наголосили в ДПСУ.

Як повідомлялося, в Україні 12 березня було запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу. Було, зокрема, заборонено всі масові та культурні заходи. Перші послаблення карантину почалися з 11 травня.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.