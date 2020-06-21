Окупанти шість разів порушили "тишу", поранений боєць ЗСУ

Російські окупанти від початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український боєць зазнав поранень.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил задокументовано шість випадків відкриття вогню з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, чотири рази ворог порушив режим перемир’я на луганському напрямку на двічі на донецькому... Від початку цієї доби, внаслідок ворожого вогню дістав поранення один український захисник. Його було оперативно евакуйовано з бойової позиції та надано медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця наразі задовільний", - розповів речник МОУ.

Так, за інформацією Міноборони, сьогодні зранку, починаючи з 04.30 і до 05.40 противник обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил одразу біля трьох населених пунктів. Йдеться про с. Шуми, Залізне та Кримське. Там російсько-окупаційні війська застосували міномети 120-го та 82-го калібрів та двічі цілили зі станкових протитанкових гранатометів.

Згодом, з 08.10 і до 09.00 російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції біля Авдіївки та Старогнатівки. В районі першогонаселеного пункту ворог застосував міномети 120-го калібру, витративши 11 боєприпасів, 10 разів вистрілив з озброєння БМП, тричі зі станкового протитанкового гранатомета, а також вів вогонь з ручних гранатометів РПГ та кулеметів крупного калібру. Вогонь вівся з напрямку с. Каштанове.

У районі Старогнатівки противник використав протитанкову керовану ракету та станкові протитанкові гранатомети. Цього обстрілу ворог завдав зі сторони н.п. Біла Кам’янка.

За даними МОУ, загальна витрата ворожих боєприпасів вже від початку поточної доби попередньо склала близько 60 мін згаданих калібрів. Застосування противником ствольної артилерії станом на 12.00 не зафіксовано.

Військовослужбовці Збройних Сил України діяли чітко і злагоджено, відповідаючи противнику вогнем з піхотних засобів.

Втрати противника уточнюються.

Станом на зараз, за інформацією Міноборони, ситуація повністю контрольована українськими військами. Наші оборонці перебувають у постійній бойовій готовності до миттєвого реагування на будь-які провокаційні дії окупантів на лінії зіткнення.