Зеленський нагородив орденами й медалями 16 резервістів
Відповідний указ №222/2020 опублікований на сайті глави держави.
Як зазначається в документі, нагороди присвоєно “за особисту мужність, виявлену під час бойових дій, самовіддане служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов'язку”.
Президент нагородив захисників орденами "За мужність", медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".
Усього нагороди отримали 16 військовослужбовців.
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено:
ГРУДІЯ Олександра Володимировича – старшого солдата резерву
КОЗЛОВА Володимира Володимировича – старшого солдата резерву
КРИВОГО Олексія Ігоровича – молодшого сержанта резерву
ПАРШІКОВА Сергія Сергійовича – старшого солдата резерву
УСИКА Ігоря Григоровича – сержанта резерву
ХАЛАНСЬКОГО Ігоря Павловича – старшого сержанта резерву
Медаллю "За військову службу Україні":
ЄРОШКІНА Вадима Володимировича – полковника резерву
МОСКОВЧЕНКА Володимира Юрійовича – майора резерву
РУДЕНКА Володимира Васильовича – капітана резерву
ТКАЛІЧА Тараса Анатолійовича – лейтенанта резерву
ЦВІРКУНОВА Дмитра Віленовича – сержанта резерву
Медаллю "Захиснику Вітчизни":
АНТИПЧУКА Вадима Леонідовича – старшого лейтенанта резерву
АРХИПЕНКА Олександра Петровича – сержанта резерву
ГАЙДАМАНЧУКА Павла Валерійовича – капітана резерву
НОЙКІНА Дмитра Сергійовича – старшого солдата резерву
СОВАЧА Олексія Володимировича – старшого солдата резерву.