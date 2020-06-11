Окупанти зривали "тишу" біля Чермалика, Мар’їнки та Новотроїцького, є поранений

Від початку доби російські окупаційні війська порушили "режим тиші" біля Чермалика, Мар’їнки та Новотроїцького, одного українського військовослужбовця поранено.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Від початку поточної доби збройні формування РФ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріляли зі снайперської зброї наші опорні пункти неподалік Чермалика. Міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем противник двічі застосував біля Мар’їнки, а ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю – поблизу Новотроїцького", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за поточну добу один український військовослужбовець дістав поранення.

У відповідь на обстріли підрозділи ЗСУ відкривали вогонь, аби покласти край агресивним діям противника, наголосили у пресцентрі.