Чверть Венеції затопило, вода залила площу Сан-Марко

Чверть Венеції затопило через нетиповий для червня приплив води.

Про це повідомляє АР.

«Рівень води в лагунному італійському місті пізніше у четвер досяг 116 сантиметрів, що є третьою найвищою позначкою за червень. Це свідчить про те, що близько чверті Венеції було затоплено», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, через підвищений рівень води площа Сан-Марко опинилася під водою.

Морське моніторингове агентство пояснило незвично високий приплив штормом в Атлантиці, який приніс сильні вітри та дощі на північ Італії.

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Як зазначається, найвищий приплив у червні був зафіксований у 2002 році, коли вода досягла позначки 121 сантиметр, у червні 2016 року - 117 сантиметрів.

Фото: euroweeklynews.com.