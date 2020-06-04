На Донбасі від початку доби — два ворожі обстріли, втрат немає
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Упродовж 4 червня збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.
Так, по українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь неподалік Оріхового з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, а оборонців Новгородського обстріляв з великокаліберних кулеметів.
Від початку доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.