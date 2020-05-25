Окупанти застосовують 120-мм міномети та артилерію, втрат немає

За минулу добу окупанти 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі 122 мм артилерійських систем обстрілював околиці Кам’янки з напрямку окупованої Василівки.

Поруч з Авдіївкою ворог випустив 20 мін 82-го калібру, а також застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

По околицях Красногорівки окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Новотроїцького та тричі біля Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Водяне російські найманці з мінометів 120 мм та 82 мм випустили 13 мін.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Тут загарбники задіяли 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По наших захисниках неподалік Новолуганського від окупованого селища Байрак збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь, випустивши у бік оборонних укріплень Об’єднаних сил 30 снарядів зі ствольної артилерії 122 калібру, а також 26 мінометних боєприпасів 120-го та 82-го калібрів.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Піски вели вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Мар’їнки зі станкових протитанкових гранатометів. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.