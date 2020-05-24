Окупанти обстріляли будинки у Кам’янці на Донеччині

У Донецькій області внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації пошкоджено два будинки у селищі Кам’янка.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації продовжують вести вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

«Так, вчора, російські окупанти з артилерійських систем калібру 122 мм обстріляли дачні будівлі в селищі Кам’янка. Внаслідок розриву снарядів суттєво пошкоджено два будинки: в одному зруйновано дах, в іншому - зовнішню стіну та покрівлю. На щастя, внаслідок злочинних дій загарбників ніхто з мирних мешканців не постраждав», - йдеться в повідомленні.

Таким чином окупанти вчергове відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення й вкотре підтвердили відкрите ігнорування Мінських домовленостей і міжнародного гуманітарного права, наголосили в штабі.

Як повідомлялося, минулої доби, 23 травня, окупанти здійснили 11 обстрілів. Поранень зазнав один український боєць.

Фото: ООС