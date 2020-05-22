Окупанти сім разів порушили «тишу»: загинув боєць ЗСУ, семеро поранені

За минулу добу окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції неподалік Широкиного, Павлополя, Старогнатівки, Авдіївки та Богданівки.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Кримського ворог відкривав вогонь зі 120 мм мінометів, а по оборонцях Трьохізбенки – з мінометів 82-го калібру.

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного захисника, двоє воїнів отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування.

У штабі повідомили, що військовослужбовці Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Богданівки, а неподалік Верхньоторецького застосовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.