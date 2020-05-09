На Донбасі від початку доби - сім ворожих обстрілів, втрат немає

На Донбасі від початку доби - сім ворожих обстрілів, втрат немає

Укрінформ
Російські окупанти від початку доби сім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Красногорівки та Опитного окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем. Захисників Широкиного ворог обстрілював з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Хутора Вільного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм та 82 мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Поруч із Кримським ворог випустив по українських позиціях 10 мін 120-го калібру, а по захисниках Новотошківського відкривав вогонь із 82 мм мінометів – 8 мін. Неподалік Оріхового противник випустив протитанкову керовану ракету.

«Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було», - поінформували у штабі.

Також у повідомленні зазначається, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військових колективах.

Фото: mil.gov.ua

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