Окупанти 11 разів порушили "тишу", один військовий ООС поранений, троє травмовані

За минулу добу збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші військовослужбовці рішуче відповіли на усі ворожі обстріли та продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Підрозділи Об’єднаних сил завжди готові негайно реагувати на будь-які загрози з боку окупантів", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстрілював наші позиції біля Широкиного.

По околицях Богданівки загарбники двічі вели вогонь – з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки, Кам’янки та Пищевика російські збройні формування застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Біля Старогнатівки ворог двічі застосовував стрілецьку зброю.

Утримуючи оборону наші військовослужбовці діяли рішуче – давали ворожим підрозділам гідну відсіч та жорстко припиняли злочинні дії окупаційних військ.

Як повідомляють у штабі, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по захисниках Оріхового збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та троє – бойові травмування.

Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна активність не залишиться безкарною.

За даними розвідки, 3 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше одного поранили.

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"Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Північ". По оборонцях Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів. У відповідь підрозділи Об’єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби", - зазначають у штабі.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Фото: МОУ