На Донбасі окупанти двічі обстріляли ділянку розведення

Російсько-окупаційні війська на Донбасі за минулу добу двічі обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, збройні формування Російської Федерації за минулу добу 17 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. У результаті обстрілів загинув один український військовий.